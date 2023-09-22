وفاة نجم المنتخب العراقي السابق شرار حيدر في تركيا

توفي نجم المنتخب العراقي لكرة القدم السابق، شرار حيدر، عن عمر ناهز 55 عاما يوم الجمعة في مستشفى بتركيا بعد صراع مع المرض.

ونقل الاتحاد العراقي لكرة القدم عن رئيسه عدنان درجال "يتقدم رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم نيابة عن أسرة الاتحاد بأحر التعازي وصادق المواساة إلى الوسط الرياضي برحيل اللاعب الدولي السابق شرار حيدر الذي توفي متأثرا بمرض ألم به".

وشغل حيدر قبل وفاته منصب رئيس نادي الكرخ (الرشيد سابقا)، قبل أن يترك منصبه منذ أكثر من عام، كما شغل منصب نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم.

ودافع حيدر عن شعار المنتخب العراقي لكرة القدم في حقبة التسعينيات، وكان واحدا من أبرز مدافعي نادي الرشيد، واحترف في صفوف شباب باتنه الجزائري، واستقر في العاصمة البريطانية لندن حتى عام 2003 عاد بعدها إلى البلاد.

المصدر: وكالات