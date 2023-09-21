الدوري الأردني.. حكم لقاء سحاب والرمثا ينهي المباراة بسبب عدم نزول الفريقين للملعب

نفذ فريقا سحاب والرمثا قرار تعليق مشاركتهما في الدوري الأردني لكرة القدم إلى حين تحقيق مطالبهما من الاتحاد المحلي للعبة، وأبرزها صرف مبلغ 200 ألف دينار أردني لكل ناد.

وكانت الأندية الأردنية طالبت قبل أيام اتحاد كرة القدم بتحقيق مطالبها وإيجاد راع رسمي لبطولات أندية المحترفين للموسم الحالي، قبل انطلاق المرحلة السادسة المقررة الخميس بمباراة سحاب مع الرمثا بسبب الظروف المالية الصعبة التي تعاني منها خزائن الأندية منذ سنوات.

وأكد مصدر مطلع لوكالة "فرانس برس"، أن أندية الدوري والبالغ عددها 12 اجتمعت الأسبوع الماضي في نادي الوحدات وأرسلت قرار التعليق إلى اتحاد كرة القدم موقعا منها جميعا.

وكان مقررا أن يلتقي سحاب مع الرمثا في افتتاح هذه المرحلة على ملعب البترا، اليوم الخميس، لكن الحكم قيس غوانمه أعلن عن نهاية المباراة بعد رفض الفريقين النزول إلى أرض الملعب.

وستتجه الأمور إلى تصعيد أكبر، ودخول الكرة الأردنية في نفق مظلم في حال نفذت الأندية الأخرى قرار تعليق المشاركة، حيث من المقرر أن يلتقي الخميس أيضا شباب العقبة مع الحسين إربد، فيما يلتقي غدا الجمعة مغير السرحان مع الجليل والأهلي مع الفيصلي، والسبت الوحدات مع شباب الأردن ومعان مع السلط.

المصدر: أ ف ب