لاعبة أرسنال تصنع التاريخ بعد زيارة أكبر مخيم للاجئين السوريين (فيديو)

صنعت ليا ويليامسون لاعبة أرسنال التاريخ إذ أصبحت أول لاعبة إنجليزية ستلقي خطابا على منصة الأمم المتحدة في نيويورك.

وستتحدث قائدة المنتخب الإنجليزي سابقا عن زيارتها مع مؤسسة أرسنال لإنقاذ الأطفال إلى أكبر مخيم للاجئين السوريين"الزعتري" في الأردن.

وسافرت ويليامسون للمخيم في أغسطس الماضي، لزيارة المبادرة المشتركة لمنظمة إنقاذ الطفولة ومؤسسة أرسنال، التي توفر لفتيات المخيم فرصة المشاركة في مجموعة متنوعة من البرامج من خلال كرة القدم.

Last year, Leah Williamson visited Za’atari refugee camp in Jordan, the largest camp for Syrian refugee. Tomorrow the English captain shares those stories at the UN general assembly.



As a person of Syrian origin & knows a handful of those who spent time at the camp, this is huge pic.twitter.com/vEuIb2OQTs — SHE scores bangers (@SHEscoresbanger) September 19, 2023

إقرأ المزيد

وقالت ليا في تصريحات لموقع أرسنال: "الرياضة لديها القدرة على تغيير الحياة، ولكنها لا تزال لا توفر بشكل متكافيء".

وأضافت: "لدى كل لاعبة كرة القدم تقريبا قصة عن التحديات التي واجهتها أثناء ممارسة اللعبة، ولكن على الأقل في دول مثل إنجلترا وأمريكا لديك فرصة. لكن في بعض البلدان الأخرى، تواجه الفتيات قيودا اجتماعية تحد من قدرتهن على لعب كرة القدم ويجب أن يتغير ذلك".

واختتمت: "في البداية، كان الآباء في المخيم مترددين بشأن مشاركة بناتهم لكنهم قبلوا بعد ذلك لأنهم يرغبون لبناتهم إن يصبحن متمكنات. نحن بحاجة لمعالجة الصور النمطية وعلينا إشراك الرجال والفتيان في المحادثة حول الذكورة الإيجابية والحواجز التي تواجهها النساء والفتيات".

ويليامسون معتادة على النشاط الحقوقي، إذ شاركت مع منتخب إنجلترا الذي فاز ببطولة أوروبا العام الماضي، ثم طالبت بالمساواة في ممارسة الرياضة بين الأولاد والبنات في المدارس.

المصدر: "وكالات"