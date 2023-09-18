في قرار نادر.. حكم مباراة اتحاد جدة يمنع حمد الله من تنفيذ ركلة جزاء ويطلب منه مغادرة الملعب (فيديو)

أثار حكم لقاء اتحاد جدة السعودي وضيفه أولماليك الأوزبكي، يوم الاثنين في دوري أبطال آسيا، الجدل بعدما رفض السماح لنجم الاتحاد، المغربي عبد الرزاق حمد لله بتنفيذ ركلة جزاء.

وتعرض حمد الله للعرقلة داخل منطقة جزاء الفريق الأوزبكي في الدقيقة 40، دون أن يحتسب الحكم أي قرار.

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الحكم يرفض أن حمدالله يسدد ركلة جزاء حيث طلب منه الخروج للعلاج؛ وسط إستغرب من حمدالله.

pic.twitter.com/g9y5wBBh0h — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) September 18, 2023

ولكن حكام غرفة تقنية الفيديو "فار"، قاموا باستدعاء الحكم الدولي الياباني هيرويوكي كيمورا، لمشاهدة العرقلة مجددا ومن عدة زوايا، ليصحح قراره ويمنح ركلة جزاء لنادي اتحاد جدة.

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الحكم يرفض أن حمدالله يسدد ركلة جزاء حيث طلب منه الخروج للعلاج؛ وسط إستغرب من حمدالله 😂😂😂😂😂#موسم_الرياض#تركي_آل_الشيخ#صيدلي_يشتم_السعوديينpic.twitter.com/ZOAWSm9Svp — خلود العتيبي (@e_arjj) September 18, 2023

وأراد حمد الله، تنفيذ ركلة الجزاء بنفسه، إلا أن الحكم الياباني رفض ذلك، وطلب منه مغادرة الملعب بسبب دخول الجهاز الطبي للفريق السعودي إلى أرضية الملعب، لعلاجه.

ووفقا لقواعد كرة القدم فإن قرار الحكم كان صائبا.

ومع ذلك، فقد أثار هذا القرار غضب حمد الله الذي احتج بقوة على الحكم قبل أن يغادر الملعب.

وتكفل رومارينهو بتنفيذ ركلة الجزاء ليحولها لهدف ويساهم في فوز اتحاد جدة بثلاثية دون رد.

هدددف ثالث للإتحاد عن طريق "رومارينهو" ⚽️🔥



الاتحاد 3-0 أجمك pic.twitter.com/2aTRPRQTaM — سناب قول (@goal_f9) September 18, 2023

وبهذا الفوز، تصدر الاتحاد المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا، برصيد ثلاث نقاط متقدما بفارق نقطتين عن القوة الجوية العراقي وسباهان الإيراني، فيما يتذيل أولماليك ترتيب المجموعة بدون رصيد.

المصدر: RT