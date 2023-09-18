دوري أبطال أوروبا.. غيابان بارزان عن قائمة برشلونة لمواجهة رويال أنتويرب

كشف تشافي هيرنانديز مدرب نادي برشلونة قائمة فريقه لمواجهة ضيفه رويال أنتويرب البلجيكي غدا الثلاثاء، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واضطر تشافي لاستبعاد النجمين رونالد أراوخو وبيدري بسبب الإصابة من القائمة التي ضمت 21 لاعبا.

وجاءت قائمة نادي برشلونة لمواجهة رويال أنتويرب كالتالي:

تير شتيغن - جواو فيليكس - بالدي - مارتينيز - غافي - فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا - إيناكي بينا - جواو فيليكس - أندرياس كريستينسن - ماركوس ألونسو - روميو - سيرجي روبرتو - دي يونغ - إلكاي غوندوغان - جول كوندي - أسترالاجا -لامين جمال - كاسادو - فيرمين.

ويتطلع نادي برشلونة لتحقيق انطلاقة قوية في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من خلال الفوز على رويال أنتويرب لتعزيز حظوظه في انتزاع إحدى البطاقتين المؤهلتين للدور المقبل وحتى لا يتكرر سيناريو الموسم الماضي عندما ودع الفريق الكتالوني المسابقة القارية مبكرا من دور المجموعات.

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة الثامنة تضم أيضا إلى جانب برشلونة ورويال أنتويرب كلا من بورتو البرتغالي وشاختيور دونيتسك.

المصدر: RT