روسيا.. زينيت بطرسبورغ يكرم وفادة ضيفه روبين قازان بثلاثية

أنجز فريق زينيت بطرسبورغ مهمته أمام ضيفه روبين قازان، بفوزه عليه (3-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية فريق العاصمة الشمالية، كل من المهاجم الفرنسي ويلسون إسيدور، والمهاجم الكولومبي ماتيو كاسييرا، ولاعب خط الوسط البرازيلي كلودينهو، في الدقائق (8، 55، 59) على الترتيب.

ورفع فريق زينيت بطرسبورغ رصيده بعد هذا الفوز إلى 17 نقطة، وانفرد بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، متأخرا بفارق نقطة واحدة فقط، عن المتصدر نادي كراسنودار، الذي سقط في فخ التعادل أمام مضيفه أحمد غروزني (1-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس السبت.

بينما توقف رصيد روبين قازان عند 6 نقاط، ويشغل المركز السادس على سلم الترتيب.

المصدر: RT