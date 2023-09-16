إنتر يكتسح ميلان في "ديربي الغضب"

ألحق فريق إنتر ميلان هزيمة ساحقة بجاره اللدود ميلان (5-1) في "ديربي" مدينة ميلانو الذي جمعهما مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز لاعب خط الوسط الأرمني غينريخ مخيتاريان هدفين لأصحاب الأرض "النيراتزوري" الأول والثالث في الدقيقتين (5، و69)، بينما تكفل بتسجيل الأهداف الأخرى كل من اللاعبين، الفرنسي ماركوس تورام، والتركي هاكان تشاالهانغولو، والإيطالي دافيد فراتسي في الدقائق (38، 79 من ضربة جزاء، 90) على الترتيب.

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بينما سجل المهاجم البرتغالي رفائيل لياو هدف الضيوف الوحيد "الروسونيري" بحلول الدقيقة 57، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "جوزيبي مياتزا"، في ضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو.

وحقق إنتر ميلان بذلك انتصاره الرابع على التوالي، ويتربع على عرش صدارة "الكالتشيو" بالعلامة الكاملة، برصيد 12 نقطة.

في حين مني ميلان بالهزيمة الأولى في الموسم بعد ثلاث انتصارات متتالية، ليتوقف رصيده عند 9 نقاط، ويتراجع إلى المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT