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بعد الفيديو المؤثر.. ريال مدريد يتحرك لإنقاذ طفل مغربي

الرياضة

بعد الفيديو المؤثر.. ريال مدريد يتحرك لإنقاذ طفل مغربي
twitter/elchiringuitotv
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تضامن الأندية واللاعبون في مختلف الدوريات في العالم مع المغرب بعد الزلزال المدمر الذي تسبب في وفاة أكثر من 6 آلاف شخص، إضافة إلى آلاف المصابين والجرحى وتدمير بعض المناطق.

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" فيديو لأحد الأطفال المغاربة بعد الزلزال المدمر أمام منزله وهو يرتدي قميص نادي ريال مدريد.

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وقال البرنامج الإسباني الشهير، إن هذا الطفل أحد عشاق النادي الملكي، وقد فقد عائلته بأكملها أثناء الزلزال المدمر.

وأوضح المصدر أن إدارة ريال مدريد تعمل بقوة من أجل العثور على هذا الطفل بأسرع طريقة ممكنة وإحضاره إلى إسبانيا.

وكان الطفل ظهر في الفيديو متأثرا بشدة بسبب موت أفراد أسرته خلال زلزال المغرب، وكان يمسح دموعه بقميص "الميرينغي".

المصدر: منصات التواصل الاجتماعي 

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