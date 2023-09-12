"الشيرنجيتو" الشهير: مبابي يقدم وعدا لريال مدريد في مكالمة هاتفية

أفاد برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، بأن الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، تواصل مع ريال مدريد، خلال الأيام القليلة الماضية، ليؤكد على أنه لن يلعب موسما آخر في باريس.

وخرجت العديد من التقارير، التي تؤكد أن باريس قدم عروضا ضخمة لإقناع مبابي بالتجديد، وأن اللاعب يدرس الأمر.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الشهير، فقد حرص مبابي على الاتصال بممثلي ريال مدريد الأسبوع الماضي، بعد انتشار الشائعات التي سربها باريس عن مفاوضات التجديد.

وحرص مبابي خلال المكالمة على تهدئة ريال مدريد، وقدم وعدا بأنه لن يلعب موسما آخر في باريس، مهما عرضوا عليه من أموال.

وقال مبابي في المكالمة الهاتفية "الشائعات حول التجديد المحتمل كاذبة".

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ريال مدريد يريد التزام الصمت في هذه القضية، وألا يكون هناك ضجة لعدم إثارة غضب إدارة نادي سان جيرمان.

وأوضح أن ريال مدريد حافظ منذ أبريل الماضي، على علاقة سلسة مع مبابي، حيث استمع الفريق الملكي إلى نية اللاعب، الذي أوفى بوعده بعدم مغادرة باريس في صيف 2023.

ورغم ذلك لا يثق مسؤولو نادي ريال مدريد بشكل كامل في وعد اللاعب الفرنسي أو والدته فايزة العماري، التي تدير أعماله.

وذكر برنامج "الشيرنجيتو" أن خطة ريال مدريد في قضية مبابي لا تزال دون تغيير، وهي أن يحصل النادي على توقيع اللاعب في يناير المقبل أو ستلغى الصفقة.

المصدر: وسائل إعلام