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الرفض الثاني في 24 ساعة.. ألمانيا تعاني من أجل المدرب الجديد!

الرياضة

الرفض الثاني في 24 ساعة.. ألمانيا تعاني من أجل المدرب الجديد!
AFP
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يبدو أن منتخب ألمانيا في الوقت الحالي يعاني لإيجاد مدير فني جديد له، بعد إقالة المدرب هانسي فليك نظرا لتراجع النتائج بشكل واضح مؤخرا.

وبحسب ما ذكرت تقارير سابقة فالمدرب رالف رانجنيك المدير الفني لمنتخب النمسا كان ضمن المرشحين لتولي تدريب الفريق، لكنه في تصريحه الأخير نفى اهتمامه بذلك.

وقال رانجنيك في مؤتمر صحفي: "لا توجد فرصة من أجل أي شيء مثل هذا، لقد اتخذت قراري بالفعل قبل 14 شهرا عندما قررت أن أتولى تدريب المنتخب النمساوي".

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وأضاف: "هدفي هو تحضير هذا الفريق للصعود إلى كأس الأمم الأوروبية والمشاركة فيها، وأن ألعب دورا جيدا في ذلك، أي شيء آخر لا أعتبره مهما بالنسبة لي".

يذكر أن ذلك هو الرفض الثاني لهذا المنصب في أقل من 24 ساعة، حيث ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن المدرب يورغن كلوب المدير الفني لليفربول رفضه هو الآخر بالرغم من اهتمامه، إلا أن الوقت غير مناسب بالنسبة له.

المصدر: goal

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