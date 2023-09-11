تقنية الفيديو "VAR" تنقذ كرواتيا من كمين أرمينيا

خرج منتخب كرواتيا بفوز صعب من ملعب نظيره الأرمني (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ويدين منتخب كرواتيا بالفضل في انتصاره لمهاجمه أندريه كراماريتش، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له مبكرا بعد مرور 14 دقيقة فقط من انطلاق صفارة بداية اللقاء.

ورفع حكم التماس الراية معلنا عن التسلل، ولكن حكم الساحة الدولي كليمون توربان احتسب الهدف بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو "VAR".

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وحقق منتخب كرواتيا صاحب المركز الثالث في مونديال "قطر 2022"، انتصاره الثالث على التوالي، مقابل تعادل واحد، واعتلى صدارة المجموعة الرابعة، متجاوزا بفارق الأهداف نظيره التركي، الذي لعب مباراة أكثر.

بينما يشغل منتخب أرمينيا المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد 7 نقاط، حصدها من خمس مباريات، ويليه منتخب ويلز في المركز الرابع برصيد 4 نقاط حصدها من أربع مباريات، ومن ثم لاتفيا في المركز الخامس الأخير من دون نقاط.

المصدر: RT