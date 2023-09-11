شاهد.. الإنجليزي بيلينغهام "التائه" يصعد إلى حافلة منتخب أوكرانيا

تعرض لاعب خط وسط منتخب إنجلترا، جود بيلينغهام، لموقف محرج عقب مباراة بلاده أمام نظيره الأوكراني (1-1) التي جمعتهما مساء أمس الأحد، ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

وصعد بيلينغهام، بعد نهاية المباراة على ملعب "وركلاو" في بولندا، إلى حافلة منتخب أوكرانيا بدلا من حافلة منتخب "الأسود الثلاثة".

Jude Bellingham se equivocó y se subió al autobús de Ucrania 🤣



pic.twitter.com/wysvyBzdbE — Real Madrid Fans 🤍 (@MadridismoreaI) September 11, 2023

وخرج بيلينغهام، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، من الحافلة بعد أن شده أحد الأشخاص من الخلف، ليلحق بزملائه في المنتخب الإنجليزي بعد أن عثر عليهم.

وتسبب الموقف في تعليقات ساخرة من قبل بعض المشجعين، فقد اعتقد أحدهم أن سبب صعود بيلينغهام إلى حافلة منتخب أوكرانيا هو زميله في ريال مدريد حارس المرمى الأوكراني أندريه لونين، بقوله: "لقد شاهد لونين وتخيل أن هذه هي حافلة ريال مدريد".

يذكر أن جود بيلينغهام، البالغ من العمر 20 عاما، انتقل إلى صفوف ريال مدريد صيف 2023، قادما من بروسيا دورتموند الألماني، ونجح في تسجيل 5 أهداف، ليسجل انطلاقة قوية في بداية موسمه الأول مع الفريق الملكي.

المصدر: منصات التواصل الاجتماعي