حقيقة عرض نادي يوفنتوس للبيع

أصدرت شركة إكسور المالكة لنادي يوفنتوس الإيطالي بيانا رسميا نفت فيه نيتها بيع النادي.

وأوضح البيان أن "ما ذكرته إحدى الصحف بشأن بيع يوفنتوس غير صحيح على الإطلاق"

علما أن يوفنتوس دخل في صراعات مالية وقانونية كثيرة خلال الأشهر الأخيرة.

وكانت صحيفة "إل جورنال" الإيطالية أكدت توجه عائلة أنييلي نحو بيع نادي السيدة العجوز بعد 100 عام على ملكيتها له.

وعنونت الصحيفة الشهيرة، عائلة أنييلي: هو وقت الغروب في تورينو، لبيع نادي يوفنتوس أيضا.

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وتابعت "إل جورنا"، البيت تغير وهناك ممثلون جدد، لم يعد بالإمكان تعويض الخسائر المالية للنادي.

ونشرت الصحيفة أنه سيتم عرض النادي الإيطالي للبيع بعد خسائر قدرها 240 مليون دولار، وإيرادات أقل من 600 مليون دولار.

ويتواجد فريق يوفنتوس في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في واحدة وتسجيل 6 أهداف وتلقي هدف وحيد.

المصدر: "وسائل إعلام"