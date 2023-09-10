في قرار غير مسبوق.. الاتحاد الألماني يقيل فليك من منصبه عقب الخسارة "المذلة" أمام اليابان

أقيل مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم، هانزي فليك من منصبه، يوم الأحد على إثر الخسارة المذلة أمام اليابان 1-4 أمس السبت في فولفسبورغ، حسبما أعلن الاتحاد الألماني للعبة.

وكانت الخسارة أمام اليابان هي الرابعة لألمانيا في مبارياتها الخمس الأخيرة، تحت قيادة هانزي فليك الذي تم تعيينه خلفا ليواكيم لوف صيف 2021.

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وبات فليك أول مدرب والوحيد الذي تتم إقالته من تدريب منتخب ألمانيا منذ استحداث هذا المنصب عام 1926 (جميع المدربين السابقين قدموا استقالتهم أو انتهت عقودهم).

وسيتولى رودي فولر، المدير الرياضي في الاتحاد الألماني ومدرب ألمانيا السابق والذي قادها إلى نهائي مونديال 2002، الإشراف مؤقتا على المنتخب بانتظار تعيين مدرب جديد.

وتخوض ألمانيا التي تستضيف نهائيات كأس أوروبا من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين، مباراة ودية ضد فرنسا بعد غد الثلاثاء.

المصدر: وكالات