شاهد.. رونالدو ينجو من الطرد أمام سلوفاكيا

نجا كريستيانو رونالدو، من تلقي البطاقة الحمراء المباشرة والطرد من لقاء البرتغال ضد سلوفاكيا الذي أقيم يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لـ"يورو 2024".

وفي الدقيقة 60، مرر برونو فرنانديز كرة عرضية داخل منطقة جزاء سلوفاكيا، لتتجاوز المدافعين وتستقر أمام رونالدو، الذي حاول مقابلتها بتسديدة مباشرة، لكن محاولته باءت بالفشل.

Cristiano Ronaldo manquera la prochaine rencontre du Portugal ! 😧 #lequipeFOOTpic.twitter.com/aNPlDZeTmt — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 8, 2023

وارتطمت الكرة بقدم رونالدو لتطول عليه، وحاول "الدون" اللحاق بها قبل وصول حارس سلوفاكيا مارتن دوبرافكا إليها، وانزلق لخطف الكرة وتحويلها إلى الشباك، لكن قدمه ارتطمت بوجه الحارس.

😭😭😭 flingué le boug + doit prendre rouge mais s’appelle Ronaldo trkl pic.twitter.com/WlVfdg0JXr — Loguito Fcb (@Loguito6) September 8, 2023

ولحسن حظ رونالدو، فقد اكتفى الحكم بإشهار البطاقة الصفراء في وجهه ولكنه سيغيب عن مباراة فريقه المقبلة ضد منتخب لوكسمبورغ الاثنين بسبب تراكم البطاقات.

وانتهت المباراة بفوز البرتغال بهدف دون رد حمل توقيع برونو فيرنانديز في الدقيقة 43.

صور | تدخل قوي من رونالدو على حارس منتخب سلوفاكيا يكلفه البطاقة الصفراء pic.twitter.com/SNxpKh8uO7 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 8, 2023

وهذا الانتصار الخامس لزملاء رونالدو ليرفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة العاشرة.

في المقابل، تجمد رصيد سلوفاكيا عند 10 نقاط في المركز الثاني وهو ذات رصيد لوكسمبورغ التي تغلبت 3-1على ضيفتها إيسلندا، فيما رفعت البوسنة والهرسك رصيدها إلى ست نقاط بعد الفوز على ليشتنشتاين 2-1.

المصدر: RT