في تطور جديد.. ضحية "قبلة المونديال" تصدم روبياليس

أفاد مصدر في مكتب المدعي العام الإسباني، يوم الأربعاء أن اللاعبة جيني هيرموسو تقدمت بشكوى جنائية ضد رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم الموقوف مؤقتا لويس روبياليس بسبب تقبيله لها.

وتعد الشكوى التي تم تقديمها الثلاثاء، أساسية لتحقيق أولي فتحه المدعون في المحكمة الجنائية العليا في إسبانيا بشأن جريمة "الاعتداء الجنسي" المزعومة للمضي قدما بالملف.

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وأثار روبياليس ردود فعل غاضبة في جميع أنحاء العالم بعد أن قبّل هيرموسو على شفتيها خلال حفل التتويج بعد فوز إسبانيا بكأس العالم على حساب إنجلترا في سيدني في 20 أغسطس الماضي.

وقالت هيرموسو في وقت لاحق إن القبلة غير المرغوب فيها جعلتها تشعر "بالضعف وكأنها ضحية اعتداء"، ووصفتها في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها "عمل متهور وذكوري وفي غير محله وبدون أي نوع من الموافقة من جهتي".

في المقابل، زعم روبياليس أن القبلة حصلت بالتراضي.

وقالت المحكمة المحلية الأسبوع الماضي إنها ستفتح تحقيقا أوليا في ضوء "الطبيعة الواضحة" لتصريحات هيرموسو، قائلة إن من الضروري "تحديد أهميتها القانونية".

ومن جهته، أوقف الاتحاد الدولي (فيفا) روبياليس مؤقتا لمدة 90 يوما بعد رفضه الاستقالة من منصبه.

كما أضرب نحو 81 لاعبة في إسبانيا احتجاجا على الخطاب الدفاعي العنيف الذي ألقاه روبياليس، البالغ من العمر 46 عاما، في أعقاب الحادثة، والذي انتقد فيه "النسوية الزائفة".

وأقال الاتحاد الإسباني مدرب المنتخب الوطني للسيدات خورخي فيلدا المقرب من روبياليس، أمس الثلاثاء في أعقاب الفضيحة.

المصدر: أ ف ب