تدخل في آخر لحظة لحمايته.. فيديو يحول حارس ميسي الشخصي لنجم على وسائل التواصل

لفت ياسين تشويكو حارس ليونيل ميسي الشخصي الأنظار خلال لقاء إنتر ميامي ولوس أنجلوس يوم الاثنين، بتدخله في الوقت المناسب لحماية النجم الأرجنتيني من أحد المشجعين.

واضطر تشويكو للتدخل لحماية ميسي في الدقيقة 73، عندما اقتحم مشجع كان يرتدي قميص برشلونة مطبوعا عليه اسم ميسي، الملعب وركض ناحية اللاعب الأرجنتيني، ولكن تشويكو كان أسرع من المنظمين، واندفع بكل سرعته لإيقاف المشجع الذي بالكاد وصل إلى "البرغوث".

وأمسك الحارس الشخصي لميسي بالمشجع وسحبه نحو خط التماس قبل تسليمه إلى ثلاثة من أفراد أمن الملعب.

وتفاعل مغردون على منصة "إكس" مع رد فعل الحارس الشخصي لميسي، نظرا لسرعته في الركض وتمكنه من إبعاد المشجع خلال لحظات.

Messi's bodyguard is always ready 😤 pic.twitter.com/TS24Bm7O7J — B/R Football (@brfootball) September 4, 2023

وتم تعيين ياسين تشويكو مؤخرا من قبل إنتر ميامي لحماية ميسي، وكلف بالبقاء على مقربة قدر الإمكان من النجم الأرجنتيني أثناء تواجده في الملعب لحمايته من المشجعين.

تجدر الإشارة إلى أن ميسي قاد فريقه إنتر ميامي للفوز على لوس أنجلوس 3-1 في الدوري الأمريكي، ليستمر "البرغوث" في تحقيق الأرقام الخاصة بعدما مدد عدم هزيمة فريقه للمباراة 11 على التوالي بجميع المسابقات، وهو قياسي للنادي.

المصدر: ميرور