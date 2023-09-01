رسميا.. جوردي ألبا يعتزل اللعب الدولي مع منتخب إسبانيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اعتزال جوردي ألبا ظهير إنتر ميامي الأمريكي الحالي، اللعب الدولي مع منتخب "الماتادور".

وحمل ألبا شارة قيادة "لا روخا"، عقب إعلان سيرجيو بوسكيتس زميله في إنتر ميامي، اعتزال اللعب الدولي، بعد الخروج من كأس العالم 2022 على يد المغرب في دور ثمن النهائي.

وانتقل ألبا إلى إنتر ميامي هذا الصيف، في صفقة انتقال حر، قادما من برشلونة الإسباني.

🫶 @JordiAlba pone fin a una brillante carrera con la @SEFutbol



🏆 Campeón de la Liga de las Naciones 2023 y de la Eurocopa 2012.



👕 𝟵𝟯 veces internacional.



🔴 Eres 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻



🙌 ¡𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦, 𝗝𝗢𝗥𝗗𝗜!



🔗 https://t.co/EMQnCJhelCpic.twitter.com/LDITvQO0Gs — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) September 1, 2023

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ونشر الاتحاد الإسباني بيانا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله أن ألبا، قال "وداعا" لقميص منتخب إسبانيا، كاتبا نهاية مثالية بعد حمل لقب دوري الأمم الأوروبية كقائد لـ "لا روخا".

وشارك ألبا في 92 مباراة مع منتخب إسبانيا، مسجلا 9 أهداف، ومساهما في التتويج ببطولتي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2012"، ودوري الأمم الأوروبية 2023 على حساب هولندا.

وارتدى ألبا قميص بلاده لمدة تقارب الـ 12 عاما منذ أكتوبر 2011، قبل أن يضع حدا لهذه المسيرة الدولية في عمر 34 عاما، بعد المشاركة في بطولة كأس العالم، كأس الأمم الأوروبية 3 مرات، ودورة الألعاب الأولمبية بلندن، كذلك كأس القارات.

المصدر: "وكالات"