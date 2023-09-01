إنفانتينو يخرج عن صمته ويتوعد رئيس الاتحاد الإسباني

توعد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نظيره الإسباني الموقوف مؤقتا لويس روبياليس، بالمضي في الإجراءات القانونية ضده، عقب قبلته للاعبة جيني هيرموسو.

واعتبر إنفانتينو، أن ما حدث عقب نهائي مونديال السيدات مع روبياليس، أن ما حدث عقب نهائي مونديال السيدات وموقفه في الأيام التالية "كان يجب ألا يحدث مطلقا".

وذكر إنفانتينو، خلال رسالة نشرها عبر حسابه على "إنستغرام" :"كان يجب ألا يحدث هذا مطلقا. لكنه حدث والأجهزة التأديبية في فيفا تحملت مسؤوليتها واتخذت الإجراءات الضرورية. الإجراءات التأديبية ستتبع مسيرتها القانونية".

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وأرفق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم تصريحاته صورة للحظة التي سلم فيها كأس العالم لقائدة المنتخب الإسباني في ظل حضور الملكة ليتيزيا.



وقال رئيس "فيفا": "هذا هو آخر يوم في الشهر الذي توجت فيه إسبانيا بطلة لمونديال السيدات للمرة الأولى. للأسف، تضرر الاحتفال المستحق بتلك البطلات العظيمات بما حدث عقب صافرة انتهاء المباراة، وما أعقب ذلك في الأيام التالية".



وتابع: "من الضروري التركيز على سبل مواصلة دعم السيدات وكرة القدم النسائية في المستقبل سواء داخل أو خارج أرضية الملعب، والدفاع عن القيم الحقيقية واحترام اللاعبات كأشخاص وكذلك أدائهن الرائع".



وفي النهاية، قال إنفانتينو: "مونديال أستراليا ونيوزيلاندا كان أفضل وأعظم مونديال لكرة القدم النسائية في التاريخ، واستغل المناسبة لتهنئة جميع المشاركات وتوجيه تهنئة خاصة إلى إسبانيا".

وواجه روبياليس انتقادات شديدة بعدما قبل جيني هيرموسو على شفتيها في حفل توزيع الجوائز عقب تغلب المنتخب الإسباني على نظيره الإنجليزي بهدف نظيف في المباراة النهائية ليتوج باللقب.

المصدر: "وكالات"