زينيت بطرسبورغ يسقط أمام فريق مغمور (فيديو)

خسر فريق زينيت بطرسبورغ أمام مضيفه "المغمور" بالتيكا (1-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، وذلك في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس روسيا لكرة القدم.

ويدين فريق بالتيكا بالفضل في انتصاره لمهاجمه التشيلي، أنجيلو هنريكيز، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لأصحاب الأرض، بحلول الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول للقاء.

😳 «Балтика» удивила вообще всех. «Зенит» до сих пор в шоке. Калининградцы первые в группе



Ноль поражений. Ноль! pic.twitter.com/WF9UTRQRsS — Матч ТВ (@MatchTV) August 30, 2023

وحقق فريق بالتيكا من مدينة كالينينغراد، انتصاره الثالث على التوالي، ويتربع بمفرده على عرش صدارة المجموعة الثالثة (C) بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

في المقابل، تعرض نادي زينيت بطرسبورغ للهزيمة الأولى بعد فوزين متتاليين، ليتوقف رصيده عند 6 نقاط، وتراجع إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.

بينما تقدم فريق أحمد من العاصمة الشيشانية غروزني، إلى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بعد فوزه (3-1) على ضيفه كريليا سوفيتوف، الذي يقبع في قاع المجموعة من دون نقاط.

المصدر: RT