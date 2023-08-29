في بيان رسمي.. الأهلي يوضح سبب رفضه في المشاركة السوبر المصري للأبطال!

أعلن نادي الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عدم مشاركته في أي بطولة مستحدثة من قبل الاتحاد المحلي للعبة في البلاد.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تنظيم بطولة السوبر للأبطال بمشاركة أربعة أندية، هي بطل الدوري وبطل كأس مصر وبطل كأس رابطة الأندية المحترفة ووصيف بطل الدوري.

وكشف نادي الأهلي في بيان نشره على موقعه الرسمي أنه أرسل خطابا لاتحاد الكرة لإخطاره بعدم المشاركة في أي بطولات مستحدثة.

وقال الأهلي: "هذا القرار جاء نظرا للصعوبة البالغة للمشاركة في هذه البطولة، في ظل ازدحام الموسم الكروي الجديد بالعديد من البطولات المحلية والقارية".

فضلا عن ذلك، جدد الأهلي طلبه لاتحاد الكرة لمعرفة موعد بطولة كأس السوبر، التي تقام سنويا بين بطلي الدوري والكأس وما إذا كان طرأ أي تعديل على نظامها.

وسيشارك الأهلي في عدد كبير من البطولات خلال الموسم المقبل، خاصة مع استحداث بطولة جديدة على الصعيد الإفريقي.

وسيلعب الأهلي في دوري السوبر الإفريقي ودوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية، إضافة إلى الدوري المصري الممتاز والكأس المحلية خلال الموسم المقبل.

المصدر: وكالات