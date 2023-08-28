أتلتيكو مدريد يمزق شباك رايو فاليكانو

أمطر فريق أتلتيكو مدريد شباك جاره المدريدي رايو فاليكانو بسبعة أهداف من دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الاثنين، وذلك في ختام الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح النجم الفرنسي أنطوان غريزمان مهرجان الأهداف سريعا، بعد مرور دقيقتين فقط من انطلاق صفارة البداية، وضاعف زميله الهولندي ممفيس ديباي النتيجة بعد 14 دقيقة. وأضاف الظهير الأرجنتيني ناويل مولينا الهدف الثالث عند الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول.

وعزز المهاجم ألفارو موراتا تقدم "الروخي بلانكوس" في الدقيقة 73، وتابعه المهاجم الأرجنتيني أنخيل كوريا بالهدف الخامس بحلول الدقيقة 79، قبل أن يعود موراتا ويحرزه هدفه الشخصي الثاني والسادس لفريقه.

ومن ثم اختتم لاعب خط الوسط ماركوس لورينتي سباعية أتلتيكو مدريد، في الدقيقة 86 من عمر المباراة التي جرت على ملعب "تيريزا ريفيرو - Estadio Teresa Rivero" بالعاصمة مدريد.

وحقق أتلتيكو مدريد أكبر انتصار في الموسم الحالي للدوري، كما أنه الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين على الإطلاق، بعد فوز "الروخي بلانكوس" في أغسطس 2013، بخماسية نظيفة في ملعبه السابق "فيسنتي كالديرون".

واستعاد اتلتيكو مدريد توازنه بعد تعادله المخيب أمام مضيفه ريال بيتيس، من دون أهداف، في الجولة الماضية، ويحتل مركز الوصافة في جدول ترتيب "الليغا" بفارق نقطتين خلف جاره المتصدر ريال مدريد.

في المقابل، مني نادي رايو فاليكانو بتجرع مرارة الهزيمة الأولى، بعد انطلاقته القوية هذا الموسم، بتحقيقه انتصارين متتاليين، ليتوقف رصيده عند 6 نقاط، ويتراجع إلى المركز الثامن على سلم الترتيب.

المصدر: RT