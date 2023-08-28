إنتر ميلان يهزم كالياري في عقر داره

خرج فريق إنتر ميلان بفوز ثمين من ملعب مضيفه كالياري (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، وذلك في ختام منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحملت ثنائية "النيراتزوري" توقيع كل من المدافع الهولندي دينزل دومفريس، والمهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، في الدقيقتين (21، و30) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "سردينيا ارينا - Sardegna Arena" بمدينة كالياري.

وحقق نادي إنتر ميلان انتصاره الثاني على التوالي، ويتقاسم صدارة الدوري "الكالتشيو"، مع كل من ميلان ونابولي وهيلاس فيرونا برصيد 6 نقاط لكل منها.

بينما تعرض نادي كالياري للهزيمة الأولى، بعد تعادله في الجولة الافتتاحية مع مضيفه تورينو من دون أهداف يوم الاثنين الماضي، وتراجع إلى المركز الخامس عشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT