رقم قياسي.. 5 ميداليات ذهبية من أصل 5 ممكنة

خطفت النجمة الألمانية، داريا فارفولومييفا، المنحدرة من أصول روسية، الأضواء في بطولة العالم للجمباز الفني، التي جرت في مدينة فالنسيا الإسبانية، بإحرازها خمس ميداليات ذهبية.

وحصدت داريا فارفولومييفا الميداليات الذهبية في مسابقات، الطوق، والكرة، والصولجان، والحبل، والألعاب الجماعية، إضافة إلى فوزها بالميدالية الفضية للألعاب الجماعية للفرق.

وعادلت داريا فارفولومييفا بذلك الرقم القياسي للنجمة الروسية السابقة، يفغينيا كانايفا، التي أحرزت بدورها 5 ميداليات ذهبية في عام 2011.

يذكر أن داريا فارفولومييفا ولدت في مدينة بارناول الروسية عام 2006، وبعد 12 عاما انتقلت عائلتها إلى ألمانيا.

سبق وأن توجت النجمة الألمانية بلقب بطلة العالم في العام الماضي، بفوزها بالميدالية الذهبية في تمارين الصولجان بالعاصمة البلغارية صوفيا.

المصدر: "sport-interfax.ru"