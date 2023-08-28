هل يحرج جهاز كشف الكذب كريستيانو رونالدو؟

طرحت منصة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، نوعا جديدا من التحدي على أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي ألا وهو اختبار كشف الكذب.

وفي مقطع فيديو تشويقي للأمر نشره رونالدو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر أثناء إيصاله بجهاز كشف الكذب، ثم طرح سؤال عليه، عما إذا كان سيستبدل ألقابه في دوري أبطال أوروبا من أجل الفوز بلقب كأس العالم مع منتخب بلاده، لكن دون الكشف بالطبع عن رده.

ويعترف رونالدو بأن الخضوع لاختبار كشف الكذب هو أحد "أصعب التحديات التي واجهها حتى الآن"، حيث لا يوجد مكان يختبئ فيه اللاعب البالغ 38 عاما، إذ يواجه سلسلة من الأسئلة بنعم أو لا والتي تهدف إلى الكشف عن مشاعره الحقيقية، في عدد من المواضيع.

.@Binance gave me one of my hardest challenges yet - facing the lie detector.



Full video coming soon, stay tuned. pic.twitter.com/wnh0OMwYN2 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 27, 2023

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وحصد منشوره، المصحوب بمقطع فيديو تشويقي مدته 19 ثانية، أكثر من 26 مليون مشاهدة والعديد من ردود الفعل من متابعيه البالغ عددهم أكثر من 109 ملايين على منصة X، المعروف سابقا باسم "تويتر".

وفاز رونالدو بأكبر جائزة في عالم أندية كرة القدم الأوروبية خمس مرات، بعدما حقق لقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأربع مرات خلال مسيرته الأسطورية مع ريال مدريد الإسباني.

ويعد رونالدو هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفا، كما أنه الهداف التاريخي للمنتخبات برصيد 123 هدفا بعد 200 مباراة دولية خاضها مع منتخب البرتغالي.

وساهم رونالدو في تتويج منتخب بلاده بلقب يورو 2016 ولقب دوري الأمم في عام 2019، لكنه لم يفز مطلقا بكأس العالم، على عكس غريمه التاريخي ليونيل ميسي، الذي حصل على تلك الجائزة في مونديال قطر 2022.

ويقوم جهاز كشف الكذب، بقياس وتسجيل العديد من الاستجابات الفيسيولوجية مثل ضغط الدم والنبض، بينما يطرح على الشخص سلسلة من الأسئلة ويجيب عليها.

والفكرة هي أن الإجابات الخادعة ستنتج استجابات فسيولوجية يمكن تمييزها عن تلك المرتبطة بالإجابات الصادقة، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن أجهزة كشف الكذب ليست مقبولة عالميا كأدوات موثوقة للتأكد من الحقيقة، ولا يتم قبول نتائجها في جميع الإجراءات القانونية.

المصدر: RT+ وسائل إعلام