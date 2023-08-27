"أمر محرج".. نجم ريال مدريد توني كروس يهاجم الدوري السعودي

هاجم نجم خط وسط نادي ريال مدريد، الألماني توني كروس، الدوري السعودي، بعد صفقة انضمام النجم الإسباني الصاعد غابرييل فيغا لنادي الأهلي السعودي.

ونشر خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه على "إنستغرام" أن الأهلي اقترب كثيرا من التعاقد مع فيغا صاحب الـ21 عاما من سيلتا فيغو.

🚨 Toni Kroos' comment under @FabrizioRomano's 'HERE WE GO' instagram post for Gabri Veiga's move to Al-Alhi. 🇸🇦❌ pic.twitter.com/jitVvMK0Rn — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 24, 2023

وقام كروس بوضع كلمة "أمر محرج" تحت تدوينة رومانو، في إشارة منه لعدم استيعابه إتمام هذه الصفقة على اعتبار أن اللاعب الإسباني الشاب كان عليه الانتقال لأحد الأندية الأوروبية.

وكان فيغا، موضع اهتمام أكبر الأندية الأوروبية هذا الصيف، على غرار ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي حيث كان مسؤولو هذه الأندية يراقبون اللاعب الشاب عن كثب.

وذكرت تقارير أخرى أن نادي نابولي كان قريبا من حسم صفقة التعاقد مع فيغا قبل أن تنهار المفاوضات بين الطرفين في آخر لحظة.

وأعلن نادي أهلي جدة السعودي بشكل رسمي، أمس السبت تعاقده رسميا مع النجم الإسباني الشاب فيغا قادما من سيلتا فيغو.

المصدر: ديلي ميل