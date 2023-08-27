ميسي يخالف اللوائح في ظهوره الأول بالدوري الأمريكي

لم يتحدث ليونيل ميسي إلى الصحفيين، في ظهوره الأول بالدوري الأمريكي لكرة القدم مع فريقه إنتر ميامي ضد نيويورك ريد بولز يوم الأحد، في مخالفة للوائح الإعلامية للدوري.

وأحرز النجم الأرجنتيني هدفا في الدقيقة 89 ليقود إنتر ميامي إلى الفوز 2-0 على نيويورك ريد بولز.

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وقالت المتحدثة باسم إنتر ميامي، مولي دريسكا، بعد المباراة إن ميسي لم يكن متاحا للصحفيين.

وقبل انطلاق مواجهة إنتر ميامي ونيويورك ريد بولز، صرح نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الإعلام في رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، دان كورتيمانش، بأن ميسي، شأنه شأن جميع اللاعبين، مطالب بأن يكون متاحا لوسائل الإعلام بعد المباريات.

وكان ميسي (36 عاما)، الذي رفع رصيده إلى 11 هدفا في 9 مباريات منذ انتقاله إلى فريقه الجديد قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة حرة، يخوض أولى مبارياته في الدوري الأمريكي بعد أن شارك في ثماني مباريات خلال شهر، ضمن رحلة ميامي نحو التتويج بكأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية وبلوغ نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة.

المصدر: وكالات