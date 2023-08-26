مبابي يقود باريس سان جيرمان لتحقيق انتصاره الأول في الدوري الفرنسي

قاد النجم الفرنسي كيليان مبابي، فريقه باريس سان جيرمان لتحقيق انتصاره الأول في الدوري المحلي هذا الموسم، بفوزه على ضيفه لانس 2-0 لحساب الأسبوع الثالث من المسابقة، يوم السبت.

وتقدم الإسباني ماركو أسينسيو لسان جيرمان في الدقيقة 45، ثم ضاعف مبابي النتيجة في الدقيقة 52.

هدف أول لـ باريس سان جيرمان، أسينسيو. pic.twitter.com/HZNc1C0cA3 — كريم (@BhjryKrym) August 26, 2023

هدف أول لـ باريس سان جيرمان، أسينسيو. pic.twitter.com/HZNc1C0cA3 — كريم (@BhjryKrym) August 26, 2023

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، ظهر مبابي مجددا ليسجل هدفه الشخصي الثاني له في المباراة والثالث لفريقه في الدقيقة 90، قبل أن يحرز مورغان جويلفاوجي هدف تقليص الفارق لمصلحة لانس في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

🚨 هدف كيليان مبابي الثاني 🔥🔥 pic.twitter.com/Hzssz5onwI — KinG £ (@xKGx__) August 26, 2023

وهذا الفوز هو الأول لسان جيرمان في الدوري هذا الموسم بعد تعادله في الجولتين الماضيتين، ليرفع رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع.

أما لانس الذي مني بهزيمته الثانية في ثلاث مباريات، فقد تجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الـ15.

المصدر: RT



