رسميا.. روما يضم الإيراني أزمون

أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم، يوم السبت، تعاقده مع المهاجم الإيراني الدولي سردار أزمون على سبيل الإعارة مع خيار شرائه من باير ليفركوزن الألماني.

وحمل أزمون البالغ عمره 28 عاما، ألوان ليفركوزن منذ يناير 2022، لكن بعد ستة أشهر واعدة، ابتعد عن الشباك ولم يسجل سوى سبعة أهداف في 53 مباراة في مختلف المسابقات.

وقد لا يكون أزمون الذي احترف معظم مسيرته في الدوري الروسي مع أمثال روبين قازان وروستوف وزينيت بطرسبرغ، القادم الوحيد في القطاع الهجومي لروما الذي وقع في فخ التعادل أمام ساليرنيتانا 2-2 في المرحلة الأولى من موسم الدوري الإيطالي.

ويتواجد مالك نادي روما، الأمريكي دان فريدكين راهنا في لندن للتفاوض حول استعارة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من تشيلسي.

ولا يدخل لوكاكو ضمن حسابات المدرب الأرجنتيني لتشلسي ماوريسيو بوكيتينو، وخاض اللاعب القادم في 2021 إلى تشيلسي مقابل 115 مليون يورو، الموسم الماضي معارا مع إنتر الإيطالي وصيف بطل أوروبا.

ورغم تسجيله 14 هدفا وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا، لم يعبر لوكاكو عن رغبته في البقاء مع إنتر.

المصدر: وكالات