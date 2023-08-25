المخضرم إنييستا يتألق في التعادل المثير بين الإمارات وعجمان

قاد المخضرم الإسباني أندريس إنييستا، فريقه الإمارات إلى حصد أول نقطة في الدوري الإماراتي لكرة القدم هذا الموسم، بعد تعادله مع ضيفه عجمان 4-4 الجمعة في افتتاح المرحلة الثانية.

وبعدما شارك في آخر 22 دقيقة في المباراة التي خسرها الإمارات أمام الوصل 0-1 في المرحلة الأولى، شارك "الرسام" أساسيا أمام عجمان ونجح في قيادة الفريق الصاعد حديثا إلى حصد نقطته الأولى بعد المستوى الجيد الذي قدمه ومساهمته بهدفين.

وساهم إنييستا (39 عاما) في وضع فريقه في المقدمة مبكرا بعدما رفع بإتقان كرة من ركلة حرة قابلها البرازيلي ليثير داسيلفا في الشباك في الدقيقة الثانية.

ولكن عجمان رد بقوة فعادل برأسية المدافع عبد الله صالح إثر ركنية (10).

وأضاف المغربي وليد أزارو الثاني لعجمان (43) والكونغولي برستيج مبونغو الثالث (45+2).

وانتفض الإمارات في الشوط الثاني وأصابت تسديدة إنييستا من ركلة حرة العارضة (56)، قبل أن يقلص إسماعيل الحمادي الفارق (64).

وأكمل الإمارات انتفاضته بإدراك التعادل بعد تسديدة قوية من كوم اصطدمت بقدم مدافع عجمان التونسي نادر الغندري وتابعت طريقها إلى الشباك (88).

وسجل إنييستا هدف التقدم للإمارات في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

بذكريات الأيام الخوالي 🌬



هدف إنييستا الأول بقميص فريق الإمارات ⚽️✨pic.twitter.com/1yIUa616cb — Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) August 25, 2023

واستمرت الإثارة بإدراك عجمان التعادل عبر ركلة جزاء ثانية احتسبها الحكم في المباراة سددها علي مدن بنجاح (90+15).

المصدر: وكالات