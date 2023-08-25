"هاتريك" رونالدو يقود النصر لاكتساح الفتح في الدوري السعودي (فيديو)

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر لتحقيق انتصاره الأول في الدوري السعودي هذا الموسم، بفوزه العريض على مضيفه الفتح 5-0، يوم الجمعة في الجولة الثالثة من المسابقة.

وصنع رونالدو الهدف الأول لزميله السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 25، ثم تكفل البرتغالي بنفسه بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 38، و55.

Cristiano Ronaldo scores again for Al Nassr to make it 3-0#النصر_الفتحpic.twitter.com/oWfpOVwl4J — 🔴WFGOALS (@WFTV46) August 25, 2023

وقاد رونالدو الهجمة التي سجل منها ماني الهدف الرابع للنصر في الدقيقة 81، ثم اختتم البرتغالي مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

MANE GIVE AGAIN A LEAD IT MAKES 4-0!! #النصر_الفتحpic.twitter.com/FJLRWqbKkE — JaceAllen (@JaceAllenGoat) August 25, 2023

الهاتريك من الدون



النصر 5-0 الفتح pic.twitter.com/u1wS4uGMjU — عالم روشن (@worldrsl) August 25, 2023

وحصد النصر بذلك أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم بعدما مني بهزيمتين مفاجئتين أمام الاتفاق 1-2 والتعاون 0-2.

أما الفتح، فقد تجمد رصيده عند أربع نقاط ويحتل المركز السابع.

المصدر: RT