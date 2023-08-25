تحية رونالدو باللغة العربية تشعل مواقع التواصل (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بكثافة فيديو لنجم نادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو يحيي المتابعين أمام الكاميرا بالعربية، قائلا "السلام عليكم".

ونشر نادي النصر الفيديو عبر صفحته الرسمية على "إكس"، وظهر رونالدو في المقطع وهو يقول: "السلام عليكم".

الســلام عليكـم 🤩 pic.twitter.com/eIe8KlVAXZ — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 24, 2023

وتفاعل مغردون مع المقطع بشكل واسع وتداولوا الفيديو على نطاق واسع واصفين اللاعب البرتغالي بـ"الأسطورة".

🚨 الأسطورة كريستيانو رونالدو :



السلام عليكم pic.twitter.com/zh4JxC2sUL — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) August 24, 2023

الأسطورة كريستيانو رونالدو :



" السلام عليكم 💛💛💛". pic.twitter.com/3wJkAyDf6m — المدرج النصراوي (@mdrjalnassr) August 24, 2023

وبنشوة التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا على حساب شباب الأهلي الإماراتي (4-2)، يأمل النصر في تحقيق فوزه الأول في الدوري السعودي، عندما يحل ضيفا على الفتح في وقت لاحق يوم الجمعة في الجولة الثالثة من المسابقة.

وكان النصر قد تعرض لخسارتين في أول مباراتين له في الدوري السعودي هذا الموسم.

المصدر: RT