رسميا.. أبها السعودي يضم إيكامبي من ليون

عزز نادي أبها السعودي لكرة القدم، صفوفه بالمهاجم الكاميروني كارل توكو إيكامبي قادما من ليون الفرنسي في صفقة لمدة عامين تقدر بـ1.5 مليون يورو، يضاف إليها 500 ألف يورو مكافآت.

ونشر أبها عبر منصة "إكس" أمس الخميس: "إيكامبي أبهاوي"، علما بأن عقد المهاجم الكاميروني يمتد حتى صيف 2025.

هذه الصورة وصورة إيكامبي كان لهما وقع كبير على الواقع السياسي الجزائري pic.twitter.com/TQwkS5alCM — د. عبدالحق الصنايبي (@abdelhaksnaibi) August 25, 2023

وكان إيكامبي (30 عاما)، انتقل إلى ليون خلال فترة الانتقالات الشتوية 2020 معارا من فياريال الإسباني، قبل أن يتعاقد معه بشكل نهائي في صيف نفس العام مقابل 11.5 مليون يورو، بسبب خيار الشراء الإلزامي، بعقد مدته أربع سنوات كان من المقرر أن ينتهي في يونيو 2024.

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وأعار ليون مهاجمه إيكامبي الذي خاض 114 مباراة معه وسجل 38 هدفا، إلى رين في الموسم الماضي (19 مباراة، 5 أهداف).

ودافع إيكامبي عن قميص منتخب بلاده في 55 مباراة وسجل 14 هدفا.

المصدر: وكالات