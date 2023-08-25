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من أصول عربية وشارك بحرب العراق وأفغانستان.. من هو الحارس الشخصي لميسي؟

الرياضة

من أصول عربية وشارك بحرب العراق وأفغانستان.. من هو الحارس الشخصي لميسي؟
Globallookpress
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كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن هوية الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي، الذي أصبح حديث الجماهير ومواقع التواصل الاجتماعي.

بعد التعاقد مع ميسي كلفت إدارة نادي إنتر ميامي وبالتحديد من المالك خورخي ماس وشريكه ديفيد بيكهام ياسين تشويكو كحارس لتوفير الحماية الشخصية لبطل العالم مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022.

وخطف الحارس الشخصي لميسي الأضواء بعد ظهوره يرافق ميسي كظله حتى من على خطوط الملعب أثناء المباريات في الملاعب الأمريكية، كما يتواجد معه في حافلة الفريق وفي غرف تبديل الملابس أو في التنزه بالأماكن العامة.

تشويكو (ياسين شويكي) مقاتل تونسي، وهو جندي سابق في البحرية الأمريكية اختاره بيكهام بعناية تامة، من أجل مهمة توفير الحماية الشخصية لميسي.

تشويكو كان أحد عناصر الجيش الأمريكي الذي شارك في الحرب على العراق وأفغانستان، ولديه خبرة كبيرة في فنون الدفاع عن النفس، إذ يتقن رياضات التايكواندو والملاكمة.

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وعلى الصعيد الرياضي شارك تشويكو في العديد من نزالات الفنون القتالية المختلطة.

ويملك تشويكو حسابا رسميا على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" ويتابعه عليه ما يقرب من 125 ألف متابع، وينشر عليه باستمرار صورا ومقاطع فيديو من تدريباته وكذلك النزالات التي خاضها سابقا.

المصدر: "وسائل إعلام"

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