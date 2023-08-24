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الدوري السعودي.. الأهلي يخطف فوزا "قاتلا" من الأخدود (فيديو)

الرياضة

الدوري السعودي.. الأهلي يخطف فوزا
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انتزع نادي الأهلي فوزا صعبا وثمينا على حساب ضيفه نادي الأخدود بهدف دون رد، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز لنجمه الإيفواري فرانك كيسي، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة بضربة رأس في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وهذا الفوز هو الثالث للأهلي في أول ثلاث مباريات في الدوري هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني خلف الاتحاد المتصدر بتسع نقاط أيضا ولكن لديه أفضلية فارق الأهداف أمام الأهلي.

في المقابل، تجمد رصيد الأخدود عن نقطة وحيدة في المركز الـ14.

المصدر: RT

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