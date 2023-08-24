الدوري السعودي.. الأهلي يخطف فوزا "قاتلا" من الأخدود (فيديو)

انتزع نادي الأهلي فوزا صعبا وثمينا على حساب ضيفه نادي الأخدود بهدف دون رد، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز لنجمه الإيفواري فرانك كيسي، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة بضربة رأس في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

هدف الرئييسس كيسييه 🫡🫡🫡💚💚🔥pic.twitter.com/HIBqJmh6D2 — بـيـت الأهـلـي (@Bayt_AlAhli) August 24, 2023

وهذا الفوز هو الثالث للأهلي في أول ثلاث مباريات في الدوري هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني خلف الاتحاد المتصدر بتسع نقاط أيضا ولكن لديه أفضلية فارق الأهداف أمام الأهلي.

في المقابل، تجمد رصيد الأخدود عن نقطة وحيدة في المركز الـ14.

المصدر: RT