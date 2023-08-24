ميسي يقرب إنتر ميامي من اللقب الثاني

بات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على بعد فوز من إحراز لقبه الثاني بقميص فريقه الجديد إنتر ميامي وذلك بعد التأهل معه الى نهائي كأس أمريكا بالفوز على سينسيناتي بركلات الترجيح 5-4.

وسبق لميسي أن قاد إنتر ميامي السبت الماضي إلى أول لقب في تاريخه وهو كأس الرابطتين بالفوز في النهائي على ناشفيل بركلات الترجيح (10-9) بعد تعادلهما (1-1)، ليصبح نجم برشلونة وباريس سان جيرمان سابقا على بعد فوز وحيد من لقب ثان بألوان فريقه الجديد.

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وتعتبر كأس الولايات المتحدة المفتوحة من أقدم المسابقات الكروية في الولايات المتحدة، إذ انطلقت عام 1914 وهي مشابهة لكأس إنجلترا وكأس إسبانيا.

ويلتقي إنتر ميامي في النهائي المقرر يوم 27 سبتمبر مع هيوستن دينامو الذي تغلب أمس الأربعاء على ريال سولت لايك (3-1) بعد التمديد (1-1 في الوقت الأصلي).

وقبل شهر فقط، كان التأهل إلى نهائي المسابقة في متناول سينسيناتي تماما بما أنه متصدر لترتيب الدوري المحلي، فيما يقبع إنتر ميامي في المركز الأخير، لكن قدوم ميسي غير وجه الفريق الذي خاض 11 مباراة متتالية في الدوري من دون انتصار.

المصدر: "وكالات"