نجمة منتخب إسبانيا تكسر صمتها بعد واقعة "القبلة المثيرة"

أصدرت جنيفر هيرموسو، لاعبة المنتخب الإسباني لكرة القدم بيانا رسميا الأربعاء، ردت خلاله على واقعة لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني معها خلال نهائي بطولة كأس العالم للسيدات.

وحقق منتخب إسبانيا الفوز بكأس العالم للسيدات الفوز على نظيره الإنجليزي بهدف دون رد، لتحقق سيدات إسبانيا اللقب الأول في تاريخهن، وأثناء التتويج بالميداليات بدأ الجدل بعدما قام روبياليس بتقبيل جيني هيرموسو بطريقة مبالغ فيها، ليواجه بعدها سيلا من الانتقادات.

وجاء مضمون البيان كالتالي: "تتولى نقابتي FUTPRO، بالتنسيق مع وكالة TMJ، مسؤولية الدفاع عن مصالحي ولهذا نعرب عن إدانتنا الحازمة والمدوية للسلوكيات التي تنتهك كرامة المرأة".

وتابع البيان: "من جمعيتنا نطلب من الاتحاد الإسباني لكرة القدم تنفيذ البروتوكولات اللازمة وضمان حقوق لاعبينا واعتماد تدابير مثالية، ومن الضروري أن يتم تمثيل فريقنا بطل العالم الحالي، دائما بشخصيات تعكس القيم المساواة والاحترام في كافة المجالات".

Jennifer Hermoso (@Jennihermoso) se pronunció luego de que #LuisRubiales, presidente de la Federación Española de Futbol, la besara sin su consentimiento, tras convertirse en campeona del mundo 🏆 con su equipo. (1/3)



📸: Getty/Reuters pic.twitter.com/w6WAc0RzDh — N+Media (@nmasmedia) August 24, 2023

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وأضاف: "هذه معركة خاضها لاعبونا بكل عزيمة أوصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم، كما ندعو المجلس الأعلى للرياضة في حدود صلاحياتها، في تدعيم وتعزيز طرق الوقاية والتدخل في مواجهة التحرش الجنسي أو الاعتداء الجنسي، والذكورة والتمييز الجنسي".

وواصل البيان: "يرفض FUTPRO أي موقف أو سلوك ينتهك حقوق لاعبي كرة القدم حتى لا تمر أفعال مثل تلك التي رأيناها دون عقاب أبدا، ويجب حماية لاعبي كرة القدم من الأفعال غير المقبولة".

وسيتم عقد اجتماع بين أماندا جوتيريز، رئيسة اتحاد الأغلبية لكرة القدم النسائية الإسبانية، مع يولاندا دياز، وزيرة العمل والاقتصاد الاجتماعي، يوم 28 أغسطس القادم، لمناقشة تطورات الواقعة.

المصدر: "وكالات"