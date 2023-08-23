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النصر السعودي يضم نجما جديدا لصفوفه

الرياضة

النصر السعودي يضم نجما جديدا لصفوفه
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حسم نادي النصر السعودي، الأربعاء، صفقة التعاقد مع المدافع الإسباني الدولي إيميرك لابورت من مانشستر سيتي.

وأكد خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، الإيطالي فابريزيو رومانو، أن لابورت أكمل الفحوصات الطبية في دبي اليوم الأربعاء كلاعب جديد في النصر.

وأضاف رومانو عبر حسابه في منصة "إكس": "سافر لابورت الآن إلى الرياض، بعدما اتفقت كل الأطراف على عقد لمدة ثلاث سنوات، كما تم التوقيع على كل المستندات".

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ولم يتم الكشف حتى الآن عن التفاصيل المالية للصفقة.

ويبلغ لابورت من العمر 29 عاما، وكان أحد العناصر الأساسية في تشكيلة مانشستر سيتي خلال المواسم الماضية قبل أن يفقد مركزه في الموسم المنصرم وفي بداية الموسم الحالي.

وبدأ لابورت مسيرته مع نادي أتلتيك بلباو الإسباني، وانضم لمانشستر سيتي في عام 2018، ومثل الفريق في 180 مباراة، أحرز خلالها 12 هدفا وصنع 4.

وحقق المدافع الإسباني عددا من الألقاب مع مان سيتي، أبرزها: الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

على الصعيد الدولي، يملك لابورت في رصيده 22 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا، سجل خلالها هدفا واحدا.

وسينضم لابورت في نادي النصر إلى نجوم كبار يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، السنغالي ساديو ماني، والبرازيلي تاليسكا.

المصدر: فابريزيو رومانو

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