رسميا.. سيلفا يجدد عقده مع مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي بطل إنجلترا وأوروبا، يوم الأربعاء، تجديد عقد لاعبه الدولي البرتغالي برناردو سيلفا حتى العام 2026.

وربطت عدة تقارير برناردو بالرحيل عن مان سيتي هذا الصيف مع رغبة العديد من الأندية في التعاقد معه على غرار برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان بطل فرنسا وبعض الأندية السعودية.

𝘙𝘶𝘯𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘥𝘰𝘸𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘸𝘪𝘯𝘨 for another 3️⃣ years! 😍 pic.twitter.com/YNrBUvhgGh — Manchester City (@ManCity) August 23, 2023

ولكن لاعب خط الوسط الهجومي والجناح الذي ينتهي عقده الحالي في 2025 جدد عقده لعام إضافي.

ونقل موقع مان سيتي عن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما قوله "عشت ست سنوات رائعة مع مانشستر سيتي وأنا سعيد لتمديد وقتي هنا. الفوز بالثلاثية الموسم الماضي كان مميزا جدا ومن الرائع أن أكون جزءا من هذه المجموعة المتعطشة والشغوفة".

وانضم سيلفا إلى سيتي في العام 2017 قادما من موناكو الفرنسي وتوج معه بلقب الدوري الممتاز خمس مرات ودوري أبطال أوروبا هذا العام.

وشارك سيلفا مع الفريق في 308 مباريات في جميع المسابقات سجل خلالها 55 هدفا.

دوليا، خاض سيلفا 82 مباراة مع المنتخب البرتغالي وتوج معه بلقب دوري الأمم الاوروبية 2019 عندما اختير أفضل لاعب في البطولة.

المصدر: وكالات