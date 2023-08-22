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المغربي البقالي يتفوق على حامل الرقم القياسي ويتوج بذهبية 3 آلاف متر موانع في مونديال ألعاب القوى

الرياضة

المغربي البقالي يتفوق على حامل الرقم القياسي ويتوج بذهبية 3 آلاف متر موانع في مونديال ألعاب القوى
AP
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حافظ البطل الأولمبي سفيان البقالي على لقبه العالمي وأهدى المغرب ذهبية سباق 3 آلاف متر موانع في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في العاصمة الهنغارية بودابست.

وتصدر البقالي السباق، بزمن قدره 8:03:54 دقائق، متفوقا على أشد المنافسين، وعلى رأسهم، الإثيوبي لاميشا غيرما، حامل الرقم القياسي العالمي.

وحصد غيرما الميدالية الفضية (8:05.44 د) والكيني أبراهام كيبوت البرونزية بحلوله ثالثا (8:11.98 د).

هذا اللقب العالمي الثاني تواليا للبقالي بعد يوجين العام الماضي بعد أن حصد أيضا الذهبية في أولمبياد طوكيو في صيف 2021.

يتبع..

المصدر: RT

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