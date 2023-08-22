المغربي البقالي يتفوق على حامل الرقم القياسي ويتوج بذهبية 3 آلاف متر موانع في مونديال ألعاب القوى

حافظ البطل الأولمبي سفيان البقالي على لقبه العالمي وأهدى المغرب ذهبية سباق 3 آلاف متر موانع في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في العاصمة الهنغارية بودابست.

وتصدر البقالي السباق، بزمن قدره 8:03:54 دقائق، متفوقا على أشد المنافسين، وعلى رأسهم، الإثيوبي لاميشا غيرما، حامل الرقم القياسي العالمي.

سفيان البقالي بطل العالم 🥇

هنيئا للشعب المغربي بهذا الأسد 👑🇲🇦👑 pic.twitter.com/JTzCOOC77p — Hicham El kilaniⓂ️ (@ssQfTkDi7UkXOxI) August 22, 2023

وحصد غيرما الميدالية الفضية (8:05.44 د) والكيني أبراهام كيبوت البرونزية بحلوله ثالثا (8:11.98 د).

هذا اللقب العالمي الثاني تواليا للبقالي بعد يوجين العام الماضي بعد أن حصد أيضا الذهبية في أولمبياد طوكيو في صيف 2021.

يتبع..

المصدر: RT