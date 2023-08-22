شاهد.. هدف تاريخي بتسديدة قوية من منتصف الملعب في دوري الدرجة الأولى السعودي
أحرز الهولندي أولا جون، هدفا عالميا خلال مباراة فريقه العربي ضد هجر، أمس الاثنين لحساب الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم "دوري يلو".
وعند الدقيقة 14، سدد أولا جون، كرة صاروخية من قبل منتصف الملعب لتتجاوز حارس هجر الذي كان متقدما عن مرماه وتسكن شباكه.
اولا جووون يا مجنووون ❤️🤯 #العربي_هجر | #FDLpic.twitter.com/1zSOILBqIc— نادي العربي السعودي (@Al_ArabiSC) August 21, 2023
ونشر نادي العربي على حسابه في منصة "إكس"، فيديو الهدف وعلق عليه بالقول: "أولا جون يا مجنون".
ووصف رواد منصة "إكس" الهدف بـ"التاريخي" و"الخيالي" لجماليته.
🚨🚨🚨🚨 هدف تاريخي :— بورغيس | صلوا على النبيﷺ (@g6illi) August 21, 2023
هدف لاعب نادي العربي اولا جون الخيالي من منتصف الملعب.!😰🔥
pic.twitter.com/KkLcIhZFCU
وكتب أحد المعلقين: "في بطولة دوري يلو.. لاعب نادي العربي أولا جون يسجل هدفا تاريخيا اليوم!".
قليل في دوري يلو .. اولا جون لاعب نادي العربي السعودي سجل هدف تأريخي#حسان_هلالي#CristianoRonaldo#ChampionsLeague— Ⓜ⚔️Ⓜ (@mmm_mk1) August 21, 2023
pic.twitter.com/L0dmuUq5JA
وعلق مغرد آخر: "هدف تاريخي.. هدف لاعب نادي العربي أولا جون الخيالي من منتصف الملعب".
وانتهت المباراة بفوز العربي على هجر برباعية دون رد.
المصدر: RT