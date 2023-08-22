شاهد.. هدف تاريخي بتسديدة قوية من منتصف الملعب في دوري الدرجة الأولى السعودي

أحرز الهولندي أولا جون، هدفا عالميا خلال مباراة فريقه العربي ضد هجر، أمس الاثنين لحساب الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم "دوري يلو".

وعند الدقيقة 14، سدد أولا جون، كرة صاروخية من قبل منتصف الملعب لتتجاوز حارس هجر الذي كان متقدما عن مرماه وتسكن شباكه.

ونشر نادي العربي على حسابه في منصة "إكس"، فيديو الهدف وعلق عليه بالقول: "أولا جون يا مجنون".

ووصف رواد منصة "إكس" الهدف بـ"التاريخي" و"الخيالي" لجماليته.

🚨🚨🚨🚨 هدف تاريخي :



هدف لاعب نادي العربي اولا جون الخيالي من منتصف الملعب.!😰🔥

pic.twitter.com/KkLcIhZFCU — بورغيس | صلوا على النبيﷺ (@g6illi) August 21, 2023

وكتب أحد المعلقين: "في بطولة دوري يلو.. لاعب نادي العربي أولا جون يسجل هدفا تاريخيا اليوم!".

وعلق مغرد آخر: "هدف تاريخي.. هدف لاعب نادي العربي أولا جون الخيالي من منتصف الملعب".

وانتهت المباراة بفوز العربي على هجر برباعية دون رد.

المصدر: RT