برشلونة يفلت من كمين قاديش

حقق فريق برشلونة فوزا بشق الأنفس على ضيفه قاديش (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدفي الفريق الكتالوني كل من اللاعبين، بيدري، وفيران توريس في الدقيقتين (82، و90) على الترتيب، في ملعب " لويس كومبانيس الأولمبي".

وحقق فريق برشلونة، باكورة انتصاراته في الموسم الجديد "لليغا"، بعد أن استهل مشوار الدفاع عن لقب الدوري، بتعادل أمام مضيفه خيتافي من دون أهداف، يوم الأحد الماضي، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ويحتل المركز الرابع حتى الآن.

بينما تعرض نادي قادش للهزيمة الأولى، بعد فوزه على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف وحيد، في الجولة الافتتاحية، ليتوقف رصيده عند 3 نقاط، وتراجع إلى المركز الحادي عشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT