موقف مديرية الشباب والرياضة من الاستقالة الجماعية في الزمالك

كشف مصدر، عن موافقة مدير الشباب والرياضة بالجيزة، على الاستقالة الجماعية التي تقدم بها أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد قرر، الأسبوع الماضي، تعيين أحمد مرتضى منصور قائما بأعمال رئيس النادي، خلفا لوالده الذي اتخذ قرارا بالرحيل عن النادي.

وجاء تعيين أحمد مرتضى بشكل مؤقت لحين إجراء انتخابات تكميلية على منصبي الرئيس والنائب، لكنه سرعان ما استقال من مجلس الإدارة، ثم تبعه باقي أعضاء المجلس.

وسلم مجلس إدارة نادي الزمالك المستقيل الاستقالة بشكل رسمي إلى الجهة الإدارية المتمثلة في وزارة الشباب ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وذلك بعد استيفاء جميع التوقيعات.

ووفقا لموقع "المصري اليوم"، فإن الإدارة القانونية بوزارة الشباب والرياضة ستدرس الأمر من الناحية القانونية خلال الساعات المقبلة قبل اتخاذ القرار النهائي حول تعيين اللجنة التي ستدير النادي إلى جانب المدة إلى تتولى خلالها المهمة.

ومن المنتظر أن تصدر وزارة الشباب والرياضة قرارها غدا الاثنين أو بعد غد الثلاثاء حول هذا الأمر.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك التقدم باستقالة جماعية من منصبه في الفترة الحالية بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها النادي.

وحول إمكانية تعيين لجنة مؤقت تدير نادي الزمالك، قال مصدر في وزارة الرياضة، أن نادي الزمالك يدار وفقا للائحة الاسترشادية والتي تنص علي تولي لجنة ثلاثية تضم كلا من مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير نشاط رياضي.

وأضاف المصدر أنه قد يتم تعيين لجنة مؤقته حال خلو المناصب الثلاثة أيضا لتسهيل كافة الامور داخل النادي دون الاخلال ببنود اللائحة الاسترشادية أو قانون الرياضة.

وأكد المصدر أنه سيتم تعيين لجنة ثلاثية لإدارة النادي لحين إجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديدة في الفترة المقبلة.

وأضاف أنه سيكون من مهام اللجنة تسيير أمور النادي والدعوة لجمعية عمومية لإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد.

المصدر: وسائل إعلام محلية