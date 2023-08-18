عملاق السعودية نفد صبره ورد على راموس

بقي مستقبل الإسباني سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق محاطا بالغموض في الآونة الأخيرة، مما يثير الكثير من التكهنات حول وجهته.

وارتبط راموس بالانتقال إلى الاتحاد السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي، واللعب إلى جانب زميله السابق كريم بنزيما.

ووفقا لما نشره الصحفي رودي جاليتي عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، فإن الاتحاد السعودي حسم موقفه من التعاقد مع راموس في الميركاتو الصيفي الحالي.

🚨❌ Sergio #Ramos - #AlIttihad, despite the approval of the player to the offer received, the Saudi club decided not to finalize the deal.



📉 The 🇪🇦 CB - after the long wait to give an answer - is no longer a primary option for the Champions of 🇸🇦, that withdraw the proposal. https://t.co/CmT5swNmMIpic.twitter.com/X8ys8Hf47z — Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 18, 2023

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ووافق راموس على العرض الذي تلقاه من الاتحاد للعب بصفوفه بداية من الموسم الحالي.

ولكن على الرغم من موافقة الإسباني، إلا أن النادي السعودي قرر عدم إتمام الصفقة وسحب العرض المقدم لراموس.

اللاعب لم يعد خيارا أساسيا لحامل لقب الدوري السعودي، بعد أن أخذ وقتا طويلا لحسم موقفه من الانتقال إلى "العميد".

يذكر أن سيرجيو راموس البالغ 37 عاما رحل عن صفوف باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده داخل حديقة الأمراء هذا الصيف.

المصدر: "وسائل إعلام"