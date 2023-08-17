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في غياب صلاح.. المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

الرياضة

في غياب صلاح.. المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
AFP
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كشفت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إنجلترا 2023.

ونشر الحساب الرسمى لرابطة اللاعبين المحترفين على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائمة اللاعبين المرشحين لحصد الجائزة.

ضمت القائمة 6 لاعبين وهم: إيرلينغ هالاند، كيفن دي بروين، جون ستونز، مارتن أوديغارد، بوكايو ساكا، هاري كين.

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وتعد هذه الجائزة مقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين، ويتم التصويت من قبل اللاعبين وليس الجماهير أو النقاد الرياضين، ويغيب عنها هذه المرة الدولي المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول.

وتم ترشيح هاري كين الذي رحل عن الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية متجها إلى بايرن ميونخ الألماني، ويعد هو والنرويجي إيرلينغ هالاند الأقرب للفوز بالجائزة، إلى جانب بوكايو ساكا نجم أرسنال.

يذكر أن محمد صلاح حقق جائزة أفضل لاعب في إنجلترا والتي تقدمها رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين مرتين، وذلك في موسم 2017-18 و2021-22.

المصدر: twitter/PFA

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