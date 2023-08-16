الكشف عن تفاصيل عقد نيمار مع الهلال السعودي

انضم البرازيلي نيمار دا سيلفا، رسميا الثلاثاء، إلى نادي الهلال السعودي قادما من باريس سان جيرمان، لكن بقي السؤال المطروح حول تفاصيل عقده مع النادي السعودي.

وكشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عن تفاصيل عقد نيمار مع الهلال.

وكتب رومانو عبر حسابه على "تويتر": "العقد ساري المفعول حتى يونيو 2025، ولا يوجد خيار للتمديد".

Official, confirmed. Neymar Jr joins Al Hilal on $300m package record salary in two years, no option to extend 🚨🔵🇸🇦



Salary could go up to potential $400m total until 2025 based on add-ons & commercial deals.



Deal completed by his father Neymar Pai and super agent Pini Zahavi. pic.twitter.com/M3YDaFsWQ0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2023

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وأضاف: "سيكون نيمار لاعبا حرا في غضون عامين وقادرا على تقرير ما إذا كان يريد التمديد أو العودة إلى برشلونة أو خوض تجربة جديدة".

وتابع: "سيحصل نيمار على ما يقرب من 400 مليون دولار في الموسمين، تشمل الراتب والمكافآت".

وختم: "يحلم نيمار باللعب مرة أخرى لبرشلونة، ولكن ليس تحت قيادة تشافي".



ويعد نادي الهلال الفريق الثالث في رحلة نيمار الاحترافية خارج بلاده، بعد برشلونة الذي حمل قميصه بين 2013 و2017، وباريس سان جيرمان الذي دافع عن ألوانه بين 2017 و2023.



وبدأ نيمار مسيرته في فريق الناشئين بنادي سانتوس البرازيلي عام 2009.

المصدر: "وسائل إعلام"