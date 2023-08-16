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ميسي يوافق على وثائقي لتجربته الأمريكية.. فهل يتضمن العراك؟!

الرياضة

ميسي يوافق على وثائقي لتجربته الأمريكية.. فهل يتضمن العراك؟!
AFP
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وافق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على تصوير مسلسل وثائقي عن تجربته في الولايات المتحدة الأمريكية مع الشركة الراعية لناديه إنتر ميامي بمشاهد حصرية من خلف الكواليس في الملعب وخارجه.

وقالت شبكة "أبل" التلفزيونية الرقمية الراعية إن الوثائقي سيتكون من 6 حلقات وتبدأ الحلقة الأولى من مباراته الأولى أمام كروز أزول المكسيكي التي سجل فيها ميسي هدفه الأول مع إنتر ميامي .

ويأتي التقرير بعد شهرين من الكشف عن إنتاج أبل وثائقيا عن فوز صاحب الكرات الذهبية الـ7 بكأس العالم 2022 ومسيرته في المنتخب.

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ولم يعرف بعد إن كان الوثائقي سيتضمن العراك الذي حصل في المطعم الياباني، حيث احتفل ميسي وزوجته أنتونيللا بالتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة مع آل بيكهام وزميليه بوسكيتس وألبا.

ونشر التقرير صورة لشخص في الأربعينيات بوجه تغطيه الدماء بعد تعرضه للضرب على يد أفراد حماية آل بيكهام، وذلك بعد رصده يصور ميسي وبقية الحاضرين بهاتفه.
وادعى الشخص أنه كان يصور ابنته ولم يتعمد تصوير المشاهير فيما انتشر مقطع فيديو يظهر خروج فيكتوريا زوجة بيكهام وابنتها هاربر بذعر من المطعم وسط حماية مشددة.

المصدر: "وسائل إعلام"

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