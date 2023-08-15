الهلال يستقبل نيمار على طريقة بنزيما

ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن الهلال السعودي سيقدم صفقته الوشيكة نيمار نجم باريس سان جيرمان بحفل استثنائي.

وأضافت الصحيفة أن حفل نيمار سيضاهي حفل تقديم كريم بنزيما كلاعب في اتحاد جدة، الذي أقيم يوم 8 يونيو الماضي، والذي حضره 60 ألف متفرج في إستاد "الملك عبد الله".

وأشارت أيضا إلى أن حفل نيمار سيشهد فقرات بالألعاب النارية والموسيقى الصاخبة التي تشعل حماس الجماهير.

من جانبها، أضافت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية أن إدارة الهلال حريصة على تنظيم حفل يتناسب مع قيمة الصفقة.

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ولفتت إلى أن حفل تقديم صفقة نيمار، سيكون على غرار مراسم افتتاح أكبر الأحداث والمحافل الرياضية الدولية.

وختمت بأن إدارة الهلال سوف تستعين بأكبر المنتجين والمخرجين، وطائرات دون طيار، وألعاب نارية، ليكون حفلا مبهرا.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن نيمار اتفق مع نادي الهلال على عقد لمدة موسمين سيحصل خلالهما على ما يقرب من 160 مليون يورو إجمالا.

يذكر أن نيمار انضم إلى سان جيرمان عام 2017 من برشلونة الإسباني في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو لكنه لم يقدم الأداء المنتظر منه.

وغاب نيمار عن افتتاح الدوري الفرنسي، السبت الماضي، حيث تعادل سان جيرمان على أرضه مع لوريان من دون أهداف في مستهل حملة الدفاع عن لقبه، وذلك بداعي المرض بحسب ما زعم النادي.

المصدر: "وسائل إعلام"