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موسوعة غينيس للأرقام القياسية تسخر من ليفربول

الرياضة

موسوعة غينيس للأرقام القياسية تسخر من ليفربول
AFP
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سخر الحساب الرسمي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، من وضع نادي ليفربول الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

ورفض العديد من اللاعبين الانتقال للريدز هذا الصيف، وأبرزهم مويسيس كايسيدو وروميو لافيا وأوريلين تشواميني وفيدي فالفيردي.

وكتب أحد المستخدمين على "تويتر": "ليفربول سيكسر الرقم القياسي لعدد المرات التي يتعرض فيها للرفض في سوق الانتقالات".

ورد الحساب الرسمي لموسوعة غينيس على هذه التغريدة بكتابة كلمة واحدة "مضحك".

موسوعة غينيس للأرقام القياسية تسخر من ليفربول

وحاول ليفربول، التعاقد مع كايسيدو، لكنه انضم رسميا إلى تشيلسي، كما تعطلت مفاوضات التوقيع مع روميو لافيا من ساوثهامبتون، بسبب رغبة اللاعب أيضا في الانتقال إلى البلوز.

بينما رفض ريال مدريد، السماح للاعبيه تشواميني وفالفيردي، بالرحيل عن الميرنغي هذا الصيف.

المصدر: "وسائل إعلام"

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