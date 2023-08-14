رفض الأهلي من أجله.. سباليتي يعود إلى التدريب من بوابة "الأتزوري"!

أفادت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، بأن الإيطالي، لوتشيانو سباليتي، المدير الفني السابق لنادي نابولي، سيتولى مهمة تدريب منتخب بلاده خلفا لمواطنه روبيرتو مانشيني.

وقدم روبرتو مانشيني استقالته من منصبه كمدير فني لمنتخب إيطاليا، ليضع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، في مأزق قبل 10 أشهر فقط من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وكشفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، أن لوتشيانو سباليتي، هو المرشح الأوفر حظا لخلافة مانشيني في قيادة المنتخب الإيطالي.

سبق وأن ألمح سباليتي إلى رغبته في العمل كمدرب للمنتخب، بقوله: "تدريب المنتخب سيكون أمرا محفزا للغاية".

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وكان لوتشيانو سباليتي أبرز المرشحين لتدريب الأهلي السعودي بعد رحيله عن نابولي، حيث أجرى "الراقي" مفاوضات مكثفة مع المدرب الإيطالي قبل أن يرفض العرض.

وأكد حينها، المدرب الإيطالي البالغ من العمر 64 عاما، أنه يفكر في أخذ قسط من الراحة قبل العودة من جديد إلى التدريب، لكن يبدو أنه كان فقط ينتظر عروضا أخرى.

وظهرت العديد من الأسماء من بين المرشحين المحتملين لهذا المنصب، مثل أنطونيو كونتي وجينارو غاتوزو، لكن سباليتي هو من يحظى بدعم المشجعين والاتحاد الإيطالي على حد سواء.

وحسب التقرير، فإن الأزمة الوحيدة تتمثل في الشرط الجزائي في عقد سباليتي مع نابولي، حيث ترك المدرب منصبه وعقده يظل ساريا حتى صيف 2024، وبالتالي يوجد شرط جزائي بقيمة ثلاثة ملايين يورو لفسخ العقد، ويبدو الاتحاد الإيطالي مستعدا لدفع هذه القيمة.

المصدر: وسائل إعلام